Sein 30-jähriges Bestehen feiert das Staatliche Gymnasium am Neuhäuser Apelsberg in der zweiten Novemberhälfte mit einer Festwoche. Dazu gehört auch eine „Gala des Sports“, zu der am Freitag, 22. November, alle Interessenten in die GutsMuths-Halle eingeladen sind. Einlass ist ab 18 Uhr, Beginn der Veranstaltung um 19 Uhr. Auf dem Programm stehen neben sportlichen auch musikalische und tänzerische Darbietungen. Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf sowohl im Sekretariat der Bildungseinrichtung als auch in der Touristinformation Neuhaus zum Preis von acht Euro für Erwachsene und sechs Euro für Kinder. An der Abendkasse sind neun beziehungsweise sieben Euro zu zahlen. Am Samstag, 23. November, gibt es ab 19 Uhr im Schulgebäude wieder ein Absolvententreffen mit Dancefloor, Bands, Bar und Fotobox. Im Mittelpunkt stehen an diesem Tag natürlich Treffen mit ehemaligen Mitschülern und Lehrern. Der Eintritt von fünf Euro ist am Eingang zu zahlen.