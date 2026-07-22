Jubiläum - Festspiele ab 25.7. Wagner-Wissen zum Mitreden

Bis zu diesem Jahr gab es übrigens keine einzige Frau, die nicht Wagner hieß, und auf dem Grünen Hügel Regie geführt hat. Nur Cosima und Katharina Wagner inszenierten dort bislang. Das ändert sich zum Jubiläum mit den Regisseurinnen Alexandra Szemerédy, Magdolna Parditka und ihrer "Rienzi"-Interpretation.

Ja, es ist ein Schaulaufen der Politik

Die Auffahrt der Prominenz ist jedes Jahr ein Spektakel - auch wenn Glamour und Glanz längst nicht mit roten Teppichen von Filmfestivals und Hollywood-Premieren mithalten können. Dass der heutige britische König Charles III., Gorbatschow und Schweden-Königin Silvia mal da waren, erzählen sich die Bayreuther natürlich gerne.

Inzwischen kommen die Ehrengäste am Premierentag vor allem aus der deutschen Politik: Angela Merkel, begeisterte Anhängerin von Wagner-Opern, machte die Festspiele zum Kanzlerinnen-Pflichttermin. Ihr Nachfolger Olaf Scholz (SPD) kam nicht nach Bayreuth, Friedrich Merz wird dafür nun schon zum zweiten Mal als Bundeskanzler anreisen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) ist natürlich auch immer da.

Nein, große Vielfalt gibt es hier nicht

Zumindest müssen sich die Verantwortlichen nicht den Kopf zerbrechen, wie man denn den Spielplan gestalten könnte, welche Neuerungen, welche Sensationen man bietet. Als Claudia Roth (Grüne) vor zwei Jahren als Kulturstaatsministerin vorschlug, die Festspiele jünger zu machen und dort zum Beispiel auch mal Engelbert Humperdincks "Hänsel und Gretel" zu spielen, erntete sie damit vor allem Verständnislosigkeit und auch Spott.

Denn: In Bayreuth aufgeführt werden nur der vierteilige "Ring des Nibelungen", "Der fliegende Holländer", "Lohengrin", "Tannhäuser", "Tristan und Isolde", "Die Meistersinger von Nürnberg" und "Parsifal".

Letzterer ist laut Aufführungsstatistik eines der am häufigsten aufgeführten Einzelwerke bei den Bayreuther Festspielen. Das liegt auch daran, dass der "Parsifal" bis zum Ablauf des Jahres 1913 ausschließlich in Bayreuth aufgeführt werden durfte. Schließlich hatte Wagner sein schweres Spätwerk extra für das Festspielhaus komponiert und verfügt, dass es nur dort gespielt werden dürfe.

Weil 30 Jahre nach seinem Tod die Schutzfrist ablief, war das Aufführungsmonopol dahin - zum Unmut der Familie Wagner.

In seltenen Fällen gibt es auch noch Beethovens Neunte zu hören - wie jetzt zum 150. Jubiläum am Samstag (25. Juli). Zum Jubiläum kommt noch Wagners Frühwerk "Rienzi" dazu, das am 26. Juli (Sonntag) Premiere feiert. Die "Rienzi"-Aufführung soll aber eine absolute Ausnahme bleiben. Im nächsten Jahr geht es wieder zurück zum traditionellen Kanon.

Eingefleischte Wagnerianer können all die Sprachverrenkungen des Meisters mutmaßlich auswendig mitsingen ("Weia! Waga! Woge, du Welle, walle zur Wiege! Wagalaweia! Wallala weiala weia!"). Für Einsteiger empfiehlt es sich, den Ouvertüren zu lauschen. Oder dem "Ring"-Finale, wenn alles brennt.