Es war der 17. Oktober 1950 als die BSG Einheit Arnstadt als Betriebssportgemeinschaft der Verwaltungen, Banken und Versicherungen gegründet wurde. Damals mit den Sektionen Turnen/Gymnastik, Fußball, Faustball, Handball, Wintersport/Touristik, Radsport, Tischtennis, Tennis, Schwimmen, Kegeln und Leichtathletik. „75 Jahre, das ist eine sehr lange und eine sehr bewegte Zeit, die wir hinter uns haben“, sagte Vereinsvorsitzender Uwe Henning, als kürzlich im Rathaussaal der offizielle Jubiläumsfestakt begangen wurde.