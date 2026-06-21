Von Silke Wolf

Wärme sind sind die Beschäftigten der Papierfabrik, zumindest in einigen Bereichen, aufgrund des Produktionsprozesses gewohnt. Doch so eine Hitze wie zum Jubiläumsfest war schon außergewöhnlich. Da half nur Wasser. In einem Zug leerte Dickie Lie deshalb auch den ganzen Becher, denn der Mitarbeiter bekam noch eine Portion Hitze on top. Er war ins Sofi-Kostüm geschlüpft. Was das ist? Na, dreimal dürfen Sie raten! Richtig: Eine Rolle Toilettenpapier auf zwei Beinen! Gefeiert wurden gleich zwei Anlässe: 60 Jahre Sofidel und 150 Jahre Papierproduktion in Wernshausen – und das im eigens aufgebauten Sofiland.