﻿„Freunde hier, Freunde da – Kindergarten wunderbar“, sangen die Brunnenspatzen am Freitagnachmittag in der Festscheune von Schnellbach. Trotz Temperaturen über 30 Grad strahlten die 51 Kinder mit ihren Erzieherinnen um die Wette. Anlass war der 65. Geburtstag der Einrichtung. Die Geschichte des Kindergartens begann während der Erntezeit, wie Leiterin Nadine Zindler berichtete. Schon vor 1960 wurden Kinder betreut, während die Eltern auf den Feldern arbeiteten. Mit dem Lied „Old McDonald had a Farm“ erinnerten die Kinder an diese Anfänge.