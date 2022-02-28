Reformationstag Luthers Sex-Qualen auf der Wartburg

Die Sache mit der Fleischeslust

Luther ist auf der Wartburg zwar sicher, aber nicht ausgelastet. Es mangelt an Abwechslung – und das Zölibat wird zur Höllenqual. „Ich brenne durch das große Feuer meines ungezähmten Fleisches. Ich, der ich brünstig sein sollte im Geist, bin brünstig im Fleisch, Geilheit, Faulheit, Müßiggang und Schlafsucht“, berichtet er an Melanchton. Acht Tage schon habe er nicht geschrieben oder gebetet, werde dagegen von Versuchungen des Fleisches geplagt. „Betet alle für mich, denn ich werde in Sünden versenkt in dieser Einsamkeit“, fleht er in Briefen an seine Freunde.

Kein Wunder, dass er gegen den Stand der Ehelosigkeit wettert. „So viel Schreckliches tritt mir täglich in dem elenden Zölibat der jungen Männer und Frauen entgegen, dass meinen Ohren nichts widerwärtiger ist als der Name Nonne, Mönch und Priester.“ Im November 1521 beginnt er mit der Schrift „Über die Klostergelübde“. Dort meint er, das Keuschheit ein Vorhaben sei, das sich nicht erfüllen lasse – deshalb solle man es nicht auf sich nehmen, sonst werde der ganze Mensch vergiftet.

Die Folgen sind bekannt: Zölibat ist der protestantischen Kirche unbekannt. Die katholische Kirche leidet bis heute an den Folgen dieser Regel. Luther ging sogar noch weiter. Statt Scheidungen sprach er sich für Bigamie aus. Sollte ein Partner impotent sein, sollte der andere Recht auf Trost bei einem Dritten haben. Luther ist immer für Staunen gut, auch nach 500 Jahren.

Der Kampf mit dem Teufel und ein Tintenfleck

Luther hat es mit dem Teufel aufgenommen. Und das nicht nur im übertragenen Sinn, sondern wortwörtlich. Ein Tintenfleck ist der Beweis. Heute ist der aber verschwunden.

Das muss ja an den Nerven zerren: Vom 4. Mai 1521 bis 1. März 1522 muss Martin Luther auf der zugigen Wartburg bleiben – ringsum tobt die Weltgeschichte und er darf nicht ins Rad dieser Geschichte greifen. Vor lauter Frust beginnt er mit der Übersetzung der Bibel ins Deutsche.

Wie Luther das Tintenfass auf den Teufel schleudert

Vielleicht ist das Bier schlecht, das Essen zu schwer oder die Kerze zu dunkel – in jedem Fall sieht Luther die Fratze des Teufels, hört ein Scharren. Es ist nicht das erste Mal, dass der Satan ihn von der wichtigen Arbeit abhalten will. Nun hat Luther aber genug. Wild entschlossen greift er zum Tintenfass und schleudert es auf den Belzebub.

Ein blauer Tintenfleck an der Wand neben dem Kachelofen wird zum Beweis für Generationen. Schriftzeugnisse und Bilder seit 1650 widmen sich dem Beweisstück. Spätere Besucher popeln daran herum und nehmen ein Stückchen als protestantische Reliquie oder ganz schlicht als Souvenir zum Angeben mit. Ständig muss der Fleck mit moderner Tinte erneuert werden.

Heute wird bezweifelt, dass es jemals den Wurf mit dem Tintenfass gegeben hat. Luther benutzte kein Tintenfass, sondern ein kleines Tintenhorn, kaum geeignet, dem Teufel eine Beule beizubringen. Wahrscheinlich wurde eine Aussage Luthers einfach zu wörtlich genommen. Er habe den Teufel mit Tinte vertrieben – also mit seinen Schriften, steckt wohl eher dahinter.

Schon mehr als 100 Jahre wird der teuflische Klecks nun schon nicht mehr nachgebessert. Und trotzdem suchen ihn Besucher bei jeder Führung. Heute ist an der Stelle ein Loch im Putz. Vielleicht sollte man den Touristen einfach den Gefallen tun und wieder nachfärben.

Eisenach ist übrigens nicht der einzige befleckte Luther-Ort. Die Veste Coburg – aus moderner Sicht am anderen Ende der Werrabahn – hatte auch einen Fleck nach dem Ringen Luthers mit dem Teufel im Jahr 1530. Der Coburger Tintenfleck wird ebenfalls schon im 17. Jahrhundert erwähnt. Johann Melissantes berichtet dann 1715 in seinem „Neueröffneten Schauplatz Denckwürdiger Geschichte“ von „(...) einem schwarzen Fleck, welchen Lutherus gemacht, als er hier das Dintenfass nach dem Teuffel, als er ihm erschienen und ihn beunruhigen wollte, geworffen.“

Möglicherweise war es auch einfach nur eine schlechte Idee, Luther in politisch stressigen Momenten zu beherbergen. Die Hausfrauen seien vor solchen Gästen gewarnt.

Berühmte Worte aus der Lutherbibel

Wer hat sich nicht schon geärgert über vergebliche Mühen und gemeint, dass das wie „Perlen vor die Säue“ werfen war? Schuld an der Wehklage hat Martin Luther mit seiner Bibelübersetzung. Er hat dabei kräftige Sprachbilder entwickelt. Ganz nebenbei formte er die deutsche Sprache mit. Das Zitat im Zusammenhang steht im Matthäus-Evangelium: „Ihr sollt das Heilige nicht den Hunden geben und eure Perlen sollt ihr nicht vor die Säue werfen, damit die sie nicht zertreten mit ihren Füßen und sich umwenden und euch zerreißen.“

Auch den Sündenbock hat Luther in die deutsche Sprache gebracht, der für die Sünden von Menschen büßen muss und von einer Klippe gestoßen wird.

Zur Unmenge weiterer Luther-Schöpfungen gehören (Bibelstellen in Klammern):

- Der Mensch lebt nicht vom Brot allein (Mose 8,3)

- Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein (Sprüche 26,27)

- Seinen Freunden gibt er (der Herr) es im Schlaf (Psalm 127,2)

- Hochmut kommt vor dem Fall (Sprüche 16,18)

- Alle Wasser laufen ins Meer (Prediger 1,7)

- Der Mensch denkt und Gott lenkt! (Sprüche 16,9)

- Etwas ausposaunen (Mt 6,2)

- Ein Dorn im Auge (Num 33,55)

- Im Dunkeln tappen (Dtn 28,29)

- Der wahre Jakob (Gen 27,36)

- Mit Füßen treten (1 Sam 2,29)

- Auf Herz und Nieren prüfen (Psalm 7,10)

- Die Hände in Unschuld waschen (Psalm 26,6)

- Gift und Galle (Dtn 32,33)

- Auf keinen grünen Zweig kommen (Ijob 15,32)

- Jugendsünden (Ps 25,7)

- Alles hat seine Zeit (Kohelet 3,1)

- Brief und Siegel (Jer 32,44)

- Wolf im Schafspelz (Mt 7,15)

- Ein Herz und eine Seele sein(Apg 4,32)

- Die Haare zu Berge stehen(Hiob 4,15)

- Krethi und Plethi (2 Samuel 15)

Was bedeutet der Reformationstag als Feiertag?

Der Reformationstag, das Reformationsfest oder der Gedenktag der Reformation wird von evangelischen Christen in Deutschland und Österreich am 31. Oktober im Gedenken an den Beginn der Reformation der Kirche durch Martin Luther im Jahr 1517 gefeiert.

Laut der Überlieferung soll der Mönch und Theologieprofessor Martin Luther am Abend vor Allerheiligen 1517 an die Tür der Schlosskirche zu Wittenberg 95 Thesen in lateinischer Sprache zu Ablass und Buße angeschlagen haben, um eine akademische Disputation herbeizuführen. Damit leitete er die Reformation der Kirche ein.

Im Kern bestritt er die herrschende Ansicht, dass eine Erlösung von der Sünde durch einen Ablass in Form einer Geldzahlung möglich sei. Dies sei schon durch das Opfer Jesu Christi am Kreuz geschehen.