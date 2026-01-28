Was sie zudem verrät: Auch privat könne sie es "manchmal schlecht aushalten", wenn jemand sehr langatmig werde. "Das liegt wahrscheinlich schon daran, dass man in meinem Job darauf trainiert ist, sehr schnell auf den Punkt zu kommen." Eine gewisse "Déformation professionnelle" - also eine Veränderung der Persönlichkeit durch das Übertragen von Methoden aus dem beruflichen in den privaten Kontext – gebe es bestimmt.

"Gleichzeitig sollte man diese berufliche Rolle nicht mit der Privatperson verwechseln", betonte Slomka. "Und auch wenn ich als Reporterin mit Menschen spreche, die keine Verantwortungsträger sind und mir nicht in einer professionellen Rolle gegenübertreten, ist meine Gesprächsführung eine andere als beim Schlagabtausch mit einem Spitzenpolitiker."

Die Journalistin wurde 1969 in Köln geboren. Ihr Vater war Ostpreuße, ihre Mutter Kölnerin. In ihrer Karriere gewann Slomka unter anderem den Adolf-Grimme-Preis sowie den Deutschen Fernsehpreis.