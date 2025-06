Zum großen Festumzug anlässlich der 1250-Jahrfeier in Bad Salzungen haben hunderte Akteure so ziemlich alles gezeigt, was Bad Salzungen ausmacht. Das war nicht nur ein sehenswertes Spektakel für die Massen an Zuschauern, die entlang der gesamten Route die historischen Bilder bejubelt haben. Man konnte mitunter noch so einiges lernen über die Geschichte der Kreisstadt.