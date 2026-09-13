Jubiläum: Aue-Legende Martin Männel jetzt im Club der 600er

Nach dem Abstieg des FC Erzgebirge in die Regionalliga verlängerte Männel seinen Vertrag noch einmal, diesmal unter der Maßgabe, nur noch die Nummer 2 hinter dem 19 Jahre alten Max Uhlig zu sein. Er erhielt jedoch im DFB-Pokal gegen die TSG Hoffenheim eine Einsatzchance und rechtfertigte seine Nominierung mit einer starken Leistung. Da Uhlig sich an der Schulter verletzte, blieb Männel im Tor und feierte nun seinen 600. Einsatz als Keeper der Auer.