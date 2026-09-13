Jubiläum: Aue-Legende Martin Männel jetzt im Club der 600er

Aue - Martin Männel hat seiner langen Karriere einen weiteren Rekord hinzugefügt. Der Torhüter des Fußball-Regionalligisten FC Erzgebirge Aue bestritt beim 2:1-Sieg der "Veilchen" gegen den FSV Luckenwalde das 600. Pflichtspiel für die Erzgebirger. Damit rückte er in einen elitären Club von Spielern auf, die diese Marke bislang für ein und denselben Club erreichten. Zu ihnen gehören unter anderem die Bayern-Akteure Thomas Müller und Sepp Maier sowie Karl-Heinz "Charly" Körbel von Eintracht Frankfurt.