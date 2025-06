Jubiläum: 750 Rabenäußig

Lehensverzeichnis eines Kunemund

Im letzten Viertel des 13. Jahrhunderts ließ der dem niederen Adel angehörende Kunemund von Sonneberg ein Verzeichnis seiner von ihm an andere Standesgenossen zu Lehen vergebene Liegenschaften anlegen. Wahrscheinlich hatte Kunemund das Lehensverzeichnis ausgestellt, da er sich am Ende seines Lebens befand. 1279 wurden er und sein Sohn als verstorben bezeichnet, womit sich eine Datierung der Urkunde auf um 1275 ergibt. Geschrieben in lateinischer Sprache auf Pergament listet die Urkunde Besitzungen zwischen dem Sonneberger Raum und Bamberg auf. Neben ganzen Dörfern und Zehnten wurde auch das „ganze Dorf Rabenäußig“ (im Originals „villam totam Rabenuewesez“) benannt, das an einen Konrad Schütze von Schaumberg (Chunradus Sagittaris de Schaunwenberch) verliehen war. Es handelte sich wohl um einen Angehörigen der Familie von Schaumberg, der Herrschaftsmittelpunkt die gleichnamige Burg bei Schalkau war. Der Siedlungsname könnte auf eine Ansiedlung eines Rabe oder Rabano deuten. Mitte des 14. Jahrhundert verfügten die niederadligen Kemnater über die Dorfherrschaft. 1445 ist eine Glashütte belegt, die wohl kurzzeitig in der Nähe des Weilers betrieben wurde.