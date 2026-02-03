Es war 1956, als das Dietzhäuser Narrenschiff in See stach. Prinzessin Marga und ihr Prinz Heinz waren damals das erste Prinzenpaar und tatsächlich auf einem Narrenschiff unterwegs, das später – zum 50. Vereinsjubiläum – sogar noch einmal nachgebaut wurde. Trotz mancher Unbilden fährt das Narrenschiff namens DCV noch immer, der närrische Verein feiert nun sein 70-jähriges Bestehen unter dem Motto „Dos ko doch net gesei, so hoddich senn 70 Johr vorbei!“ (Es kann doch nicht sein, so schnell sind 70 Jahre vorbei).