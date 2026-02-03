Es war 1956, als das Dietzhäuser Narrenschiff in See stach. Prinzessin Marga und ihr Prinz Heinz waren damals das erste Prinzenpaar und tatsächlich auf einem Narrenschiff unterwegs, das später – zum 50. Vereinsjubiläum – sogar noch einmal nachgebaut wurde. Trotz mancher Unbilden fährt das Narrenschiff namens DCV noch immer, der närrische Verein feiert nun sein 70-jähriges Bestehen unter dem Motto „Dos ko doch net gesei, so hoddich senn 70 Johr vorbei!“ (Es kann doch nicht sein, so schnell sind 70 Jahre vorbei).
Jubiläum 70 Jahre auf dem Narrenschiff
