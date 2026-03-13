Jubiläum: 30 Jahre St. Patricks Day in München - Parade am Wochenende

Paul Daly erklärt sich den Erfolg der Veranstaltung so: "Der St. Patrick's Day ist einfach ein friedliches, weltoffenes und familienfreundliches Fest. Grün ist die Farbe der Hoffnung - und des Frühlings. Genau das, was man im März nach einem langen Winter braucht." Die Veranstalter hätten sich immerzu an die neuen Gegebenheiten des von Jahr zu Jahr anwachsenden Festivals angepasst. Heute sei auch die Zusammenarbeit mit der Stadt unabdingbar, die sich um die Absicherung des Umzugs und die Regelung des Straßenverkehrs kümmere. Oberbürgermeister Dieter Reiter ist seit Jahren Schirmherr der Veranstaltung.