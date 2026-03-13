Jubiläum: 30 Jahre St. Patricks Day in München - Parade am Wochenende

Aus vier Gründungsmitgliedern sind heute 15 bis 20 Organisatorinnen und Organisatoren geworden, erzählt Daly. Veranstalter des St. Patrick’s Day Festivals ist inzwischen das Munich Irish Network, in dem sich unter anderem irische Rugby- und Tanzvereine sowie der Deutsch-irische Freundeskreis Bayern zusammengeschlossen haben. Es freue ihn, dass immer wieder junge Leute nachkommen, die das Festival weiter gestalten wollen, so Daly. Er sei heute noch als Berater dabei und gebe sein in 30 Jahren gesammeltes Wissen an die nächste Generation weiter.