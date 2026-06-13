Jubiläum 2.500 Menschen beim 130. Geburtstag des Kyffhäuser-Denkmals

Bad Frankenhausen - Reiterstandbild von Kaiser Wilhelm I. und schlafender Barbarossa: Vor 130 Jahren, am 18. Juni 1896, wurde das Kyffhäuser-Denkmal eingeweiht. Zum Jubiläumsfest am Samstag zog es nach Schätzungen der Kyffhäuser-Stiftung rund 2.500 Besucher zum Denkmal unweit der Bundesstraße 85 zwischen Bad Frankenhausen (Thüringen) und Kelbra (Sachsen-Anhalt). Die Gäste konnten sich in Führungen und Vorträgen über die Entstehung des Denkmals informieren, das 1892 bis 1896 nach Plänen des Architekten Bruno Schmitz errichtet worden war.