Jubiläum 2.500 Menschen beim 130. Geburtstag des Kyffhäuser-Denkmals

Heute ist es eines der bekanntesten Touristenziele in Thüringen. Im vergangenen Jahr kamen nach Stiftungsangaben 130.000 Besucher. Um das Kyffhäuser-Denkmal als Besuchermagnet weiterzuentwickeln, plant die Stiftung in den nächsten Jahren umfangreiche Investitionen. Dazu gehören unter anderem der barrierefreie Umbau des Denkmalplateaus, ein neues Multifunktionsgebäude mit einem kleinen Museumscafé und eine Ausstellung im Denkmalturm. Dafür sollen insgesamt rund 20 Millionen Euro von Bund, Land, Stiftung Denkmalschutz und Kyffhäuser-Stiftung investiert werden.