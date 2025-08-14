Jubiläum 20 Jahre "Durch den Monsun": Der Hype um Tokio Hotel

"Wenn du so ein Überflieger bist, auf allen Plattformen stattfindest und so jung bist wie Tokio Hotel damals, dann kannst du darauf nicht vorbereitet werden. Das ist schwer zu verkraften", sagt Musikjournalist Gernandt. "Ich würde sagen, Tokio Hotel ist der letzte deutsche Act, den "Bravo" groß gemacht hat."

20 Jahre und sechs Studioalben später hat die Band nach wie vor eine beachtliche und internationale Fanbase, der ganz große Rummel hat aber nachgelassen. Laut Hoffmann auch, weil sich die Musiker irgendwann entschieden, auf Englisch zu singen.

Seit ein paar Jahren sind zumindest die markanten Zwillinge - inzwischen 35 Jahre alt - wieder in aller Munde. Durch ihren gemeinsamen Podcast "Kaulitz Hills" und die Netflix-Doku "Kaulitz & Kaulitz" haben sie sich als Unterhaltungsmarke etabliert. Zudem landet das Eheleben von Tom und Heidi Klum regelmäßig in der Klatschpresse.

Heute feiert selbst der Ballermann "Durch den Monsun"

Ihr Debüt-Hit, den es seit 2007 auch auf Englisch gibt, lebt ebenfalls weiter. "Jeder kennt diesen Song. Er war für lange Zeit tief im Herzen der Fans und das Emotionale bleibt dann einfach", sagt Mit-Autor Hoffmann. Noch heute feiern Jung und Alt "Durch den Monsun" - selbst am Ballermann auf Mallorca. "Dieses Lied geht immer, jeden Tag, zu jeder Uhrzeit. Es kennt einfach jeder den Text und die Leute grölen den kompletten Refrain mit", erklärt Bierkönig-DJ Domy Berger.

Genau 20 Jahre nach der Veröffentlichung geben Tokio Hotel am Freitag ein großes Jubiläumskonzert in der Berliner Waldbühne. Ihren ersten und größten Hit spielen sie noch immer sehr gerne, sagte Bill im vergangenen Jahr der Deutschen Presse-Agentur. "Es gibt ja ganz viele Künstler, die ihren größten Hit nicht mögen oder das Gefühl haben, sie werden nur darauf reduziert. Also ich bin froh, dass wir den Song haben."