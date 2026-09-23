Eine „alte Dame“ wurde 140 Jahre alt und die ehemaligen Schüler wie Lehrer haben sich aufgemacht in „ihre“ Schule, die sie teils bereits vor Jahrzehnten verlassen hatten. Das Schulfest am Samstag war Schlusspunkt unter einer ganzen Reihe von Veranstaltungen. In der Woche vorher bot sich für die einstigen Schüler ein Blick in ihre einstigen Klassenräume an, geführt von den heutigen Zehntklässlern. „Das war bei uns noch ganz anders“, bekannte ein heute 60-Jähriger beim Blick in die „alten neuen“ Unterrichtsräume.