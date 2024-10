Im Juni 1849 entschied sich der bayerische König Maximilian II. zum Alleingang und ordnete die Einführung von Briefmarken an und verschaffte Bayern damit die postalische Spitzenposition. So nachzulesen in einer Broschüre des auf Briefmarken spezialisierten Auktionshauses Heinrich Köhler. Die Wiesbadener haben vor Kurzem den einzigen bekannten vollständig erhaltenen Brief mit einem Schwarzen Einser vom 1. November 1849 für 440.000 Euro versteigert. So viel bringt die einzelne Marke nicht ein. Im Netz finden sich Angebote knapp unter 1000 Euro und viele im niedrigen vierstelligen Bereich.