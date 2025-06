Unter den Gästen der Eröffnung der Sonderausstellung zum Jubiläum Schwimmbad und Bademeister saßen Männer und Frauen der ersten Stunde, die vor über 70 Jahren zu Hacke und Schaufel griffen, und Rettungsschwimmer der Anfangsjahre. Die Großbreitenbacher folgten dem Aufruf des damaligen Bürgermeisters Lorenz Widder. Von einer Musikkapelle begleitet zogen 1953 die ersten freiwilligen Helfer vom Rathaus zum heutigen Schwimmbad. Am Ende waren es 17 173 freiwillige Arbeits- und Fuhrstunden. Zudem spendeten sie 62 200 Mark. Durch die Stadt wurden zusätzlich 45 000 Mark bereitgestellt und durch den VEB Sport-Toto 10 000 Mark. Seitens des Glaswerkes unter Leitung von Ernst Hermann kamen noch einmal 29 000 Mark hinzu und unzählige Stunden, in denen Technik und Personal abgestellt wurden. Architekt Paul Hegt war mit dem Projekt beauftragt. Die Baubetreuung übernahm er kostenlos. Die Eröffnung am 3. Juli 1955 fiel in die Festwoche 100 Jahre Stadtrecht. Es wurde das größte Freibad in Südthüringen.