Acht Jubilare zur goldenen Konfirmation (50 Jahre), ein diamantener (60 Jahre), ein eiserner (65 Jahre), vier Konfirmanden der Gnadenkonfirmation (70 Jahre) und ein Konfirmand mit der seltenen Kronjuwelenkonfirmation mit 75-jährigen Jubiläum aus dem Kirchspiel Wohlmuthausen, Gerthausen und Schafhausen fanden sich am Sonntag, 22. Juni, in der Kirche zu Wohlmuthausen zum Jubiläumsgottesdienst ein und nahmen am Heiligen Abendmahl teil.