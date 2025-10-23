Auf den Sockel gestellt werden soll der Herzog von Sachsen-Meiningen keinesfalls. Und der Monarchie soll mit den Feierlichkeiten schon mal gar nicht gehuldigt werden. Meiningens Bürgermeister Fabian Giesder betonte das zur Pressekonferenz im Marmorsaal von Schloss Elisabethenburg noch einmal ausdrücklich. Geehrt wird Georg II. mit dem umfangreichen Programm anlässlich seines 200. Geburtstages aber in jedem Fall.