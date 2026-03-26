Kurz vor dem 200. Geburtstag des legendären Herzogs Georg II. von Sachsen-Meiningen steht die Theaterstadt am Wochenende deutschlandweit im Blickpunkt der Kultur. Die vom Maler, Bildhauer und Dichter Markus Lüpertz inszenierte und ausgestattete Oper „Das Rheingold“ feiert Premiere. Derselbe Künstler enthüllt sein überlebensgroßes Bronze-Denkmal des Herzogs und damit die wohl erste neu geschaffene Fürsten-Statue seit 1918.