Schätzungsweise 9800 Kilometer hatte Joyce Hübner seit dem 1. Juni 2025 zurückgelegt, als sie am Montag in Metzels nahe Meiningen ankam. Es war das Ziel des 233. Marathons am Stück. Was die Berlinerin da gerade macht, sprengt viele Dimensionen – auch für sie. Immerhin schon 150 Marathons hatte die Berlinerin bis zum bis zum 31. Mai 2025 absolviert. Am 1. Juni startete „Joyce „Städtetrip“ und seitdem kamen mehr als 200 von den 42-Kilometer-Distanzen hinzu. Insgesamt sind 495 am Stück geplant. Der letzte am 8. Oktober von Birkenwerder in ihre Heimatstadt Berlin.