Ein Foto, das täuschend echt aussieht. Eine Nachricht, die wütend macht. Ein Beitrag im Netz, der tausendfach geteilt wird – aber nicht stimmt. Woran erkennt man eigentlich, ob eine Information verlässlich ist? Genau darum ging es bei zwei Schulbesuchen, die Silke Wolf, Redaktionsleiterin der Lokalredaktion Schmalkalden, und die freie Journalistin Klara Lochner in einer achten und einer neunten Klasse der Sibylle-Abel-Schule in Sonneberg sowie in einer achten Klasse des Evangelischen Gymnasiums in Meiningen gestaltet haben.