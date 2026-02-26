Journalisten ausgeschlossen Empörung über Hausverbot bei DESG-Pressekonferenz

Kritik von DOSB und Journalisten-Verbänden

Der Deutsche Olympische Sportbund als Dachorganisation kritisierte das Hausverbot durch die DESG. "Wir erwarten von unseren rechtlich eigenständig und autonom handelnden Mitgliedsorganisationen, dass sie die Pressefreiheit in gleicher Weise respektieren, wie wir das tun", hieß es in einer Stellungnahme. Die Pressefreiheit sei ein "essenzielles Gut unserer Demokratie, das der DOSB selbstverständlich respektiert und wertschätzt".

Der Verband Deutscher Sportjournalisten (VDS) protestierte scharf gegen die Ausladung und wertete sie als klaren Eingriff in die Pressefreiheit. Zudem erinnerte er daran, dass die DESG öffentliche Gelder erhalte und daher eine besondere Verantwortung trage. Dem Versuch, kritischen Sportjournalismus zu reglementieren, trete man "vehement entgegen", schrieb der VDS. Aus Sicht des Deutschen Journalisten-Verbands (DJV) war der Ausschluss ein "unglaublicher Vorgang".

Eisschnellläufer Petzold drohen nach Kritik Konsequenzen

Mit Konsequenzen muss Eisschnellläufer und Olympia-Teilnehmer Fridtjof Petzold rechnen, der bei den Winterspielen die seiner Meinung nach schlechte Betreuung und strukturelle Probleme angeprangert hatte. Es gebe DESG-Verantwortliche, die "sehr nah" beim Große angesiedelt seien, hatte Petzold gesagt. "Jeder hat da natürlich auch Angst, irgendwie was zu sagen, weil er um seinen Job besorgt ist, dass er ihn dann verliert."

Die Kritik konterte Große: "Der Athlet hat sich immer normal zu benehmen. Verbandsschädigende Aussagen kann er treffen, aber intern und nicht öffentlich", sagte er.