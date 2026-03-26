DJV wirft Versagen vor: Erneuter Angriff auf Journalisten in Fretterode

Erfurt - Der Deutsche Journalisten-Verband (DJV) hat den erneuten Angriff auf Journalisten in Fretterode im Norden Thüringens verurteilt. Übergriffe auf Medienvertreter würden von einigen inzwischen offensichtlich als normal empfunden, sagte die stellvertretende Vorsitzende des DJV in Thüringen, Mariana Friedrich. "Dabei können sich Täter häufig absurderweise genau in dem Rechtsstaat sicher fühlen, den sie delegitimieren und bekämpfen." Das milde Urteil des Landgerichts Mühlhausen, das es nach einem brutalen Überfall auf Journalisten in dem Ort im April 2018 gegeben hatte, habe diesen weiteren Angriff nicht verhindert.