Journalismus in den USA Papierzeitung erinnert an Steinzeit

Gibt es noch gedruckte Lokalzeitungen?

Auf der Titelseite - ich befinde mich eben doch in den USA - geht es darum, dass Drohungen gegen Schulen in Colorado um 47 Prozent zugenommen haben. Darunter wird über die Wahlvorbereitungen in Boulder County berichtet, sowie über Pläne, mehr Wohnraum für Studenten zu errichten. Das fühlt sich bekannt an, aber die Rührung über diese papierne Lokalzeitung wird etwas getrübt durch die Information auf Wikipedia, dass die Daily Camera seit 2013 der Medienholding „Digital First Media“ gehört. Die wiederum befindet sich im Besitz von „Alden Global Capital“, einem Hedgefonds mit Sitz in Manhattan. . .