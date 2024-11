Jorita Solf im Konzert: Die besingt, wie Frau schlanker wirkt

Dinner rettet ihr den Hintern

Auch in die Fernsehsendung „Das perfekte Dinner“ hat sie es schon geschafft. Das war im Corona-Jahr 2021. In einer auch für Künstler sehr finsteren Zeit also. „Das perfekte Dinner zu machen, war eine riesige Freude und hat mir von der Seele her den Hintern gerettet“, so die Frau, die sich singend an den Herd gestellt hat. Zuvor wurde in akkurater Maßarbeit ihr Haus ausgemessen, um auch ja die Abstandsregeln für das Servieren musikalischer und lukullischer Leckerbissen einhalten zu können. Ein hoch willkommener Auftritt in einer Zeit, in der auch ihr Konzert-Kalender vor Leere gähnte. Dabei hatte sie kurz vor der Pandemie ihr Album „Wunschkind“ veröffentlicht, mit dem sie auf Tournee gehen wollte. Aber es blieb ihr, die ohne Agentur arbeitet und sich selbst vermarktet, nur, die CD’s zu verschicken. Das ist Geschichte. Jorita Solf ist längst wieder durchgestartet. Dass sie ihren Humor und ihre Emotionalität trotz der von der Pandemie erzwungenen Pause nicht verloren hat, davon erzählen ihre Auftritte mit der Band Princess Jo. Davon erzählt auch das im vergangenen Jahr veröffentlichte Weihnachtsalbum. Davon wird sicher auch das Konzert erzählen, das sie am 16. November im Kultkeller des CCS gibt. Hier wird zu erfahren sein, was es mit dem Trend auf sich hat, der zum dicken Mann geht. Lustige Lieder stehen auf dem Programm, ebenso Balladen. Auf jeden Fall vieles, was viele ein Stück ihres Lebens wiedererkennen lässt und das sagt: Lacht und guckt nach dem Licht am Ende des Tunnels. Wer Jorita Solf erlebt hat, weiß, dass sie liebend gern mittendrin ist – im Leben wie in ihrem Publikum. Und dass es Lustiges wie zu Herzen gehendes geben wird. Das bürgt dann auch für die Einhaltung des Versprechens der Künstlerin, dass es auf jeden Fall Tränen geben werde.