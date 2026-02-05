Ein Mann vieler Worte ist Uwe Pfotenhauer nie. „Für mich ist die Auszeichnung eine große Überraschung“, sagt er deshalb bescheiden, als ihm Landrätin Petra Enders den Ehrenbrief des Ministerpräsidenten überreicht. Gewürdigt wird damit die Wirken des Stadtilmers für den Jonastalverein und dessen Dokumentationszentrum, das die Gräueltaten der Faschisten im KZ-Außenlager SIII aufarbeitet und der Nachwelt in mahnender Erinnerung bewahrt.