Vor Kurzem feierte der Jonastalverein sein 25-jähriges Bestehen – und schaute dabei sorgenvoll in die Zukunft. Denn der Verein hangelt sich seit Langem von Jahr zu Jahr, muss immer wieder um die Finanzierung bangen. Deshalb gab es an jenem Tag einen offenen Brief an Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) und die Frage: „Warum wird die Geschichtsaufarbeitung in unserer Region größtenteils nur privaten Initiativen und Geschichtsvereinen mit kleinen Budgets überlassen?“