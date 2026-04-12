„Auf Augenhöhe“ heißt das Programm, mit dem Jonas Greiner gerade erst im Lauschaer Kulturhaus – bekanntlich dem schönsten Saal der Welt – Premiere feierte. Heute Abend nun steht er im wahrscheinlich größten Saal der Region und darf sich allein mit den als nicht immer gerade als stimmungsaffin geltenden Suhlern und ihren Nachbarn aus ganz Südthüringen herumschlagen. Der halbe Landkreis Sonneberg ist scheinbar mit ihm angereist, aber auch Meininger und sogar Zella-Mehliser kommen einfach nicht an Jonas Greiner vorbei. Schon bevor der Protagonist die Bühne betritt, herrscht beste Stimmung. Ein voller Saal mit freundlichen, lächelnden Menschen. Das ist in diesen Zeiten alles andere als alltäglich. Und es ist nur der Anfang.