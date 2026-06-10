„Du hast doch schon immer rumgekaspert“, antwortet Jörg Tolksdorfs Frau Heidi mehr liebevoll auf die Frage, wann er denn die Leidenschaft für das Puppenspiel zu seinem werden ließ, das ihm längst Lebensinhalt wurde. Genau 40 Jahre ist das nun her. Wie wichtig ihm das immer noch ist, ist sofort zu sehen. Denn Kasperle, Sandmännchen, manche Fantasiefugur und Co. sitzen mitten im Eingangsbereich des einstigen Cafés Harlekin in Schmiedefeld. Auch Plakate an den Wänden zeugen von Auftritten überall.