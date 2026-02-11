Es war im Sommer 2003 – eine Gruppe junger Menschen suchte ein künstlerisches Zuhause in Form eines Vereins. Es handelte sich dabei um Tänzerinnen und Tänzer der „New Project Dance Company“, die von Doreen Butkus bis zu deren Umzug in die USA geleitet wurde. Zu diesem Zeitpunkt beschäftigten sie sich gerade mit dem Musical „Tanz der Vampire“. Als Verantwortlicher für das Bühnenbild stand ihnen schon längere Zeit der seit 1984 in Suhl lebende Bildhauer Peter Weidemann zur Seite.