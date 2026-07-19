„Ich bin der Mann, der neben der Leiche kniet.“ Mit diesem Satz stellte sich Joe Bausch zu Beginn seines Auftritts im Bürgerhaus Untermaßfeld vor. Die meisten kennen ihn aus dem „Tatort“, doch mehr als 30 Jahre lang arbeitete er als Gefängnisarzt. Das dürfte ein wesentlicher Grund für seine Einladung gewesen sein. Schließlich gehört die Geschichte des Strafvollzuges im ehemaligen Wasserschloss von Untermaßfeld zu den wichtigsten Arbeitsfeldern des Burg- und Heimatvereins in den vergangenen 20 Jahren: Er betreibt das Zuchthaus-Museum, das sich in der Justizvollzugsanstalt befindet.