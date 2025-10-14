Vor vier Wochen hat die gebürtige Eisenacherin ihren neuen Job angetreten. Sie trägt die Haare offen und kommt Anfang Oktober 2025 freudestrahlend, flotten Schrittes mit einem Bilderrahmen sowie zwei DIN-A4-Blättern aus ihrem neuen Büro ins Foyer des Mehrgenerationenhauses, um den Autor dieser Zielen per Handschlag zu begrüßen. Auf Initiative unserer Redaktion war der Gesprächstermin 24 Stunden vorher vereinbart worden. „Ich bin mir nicht sicher, ob das eine gute Idee ist“, hatte Katrin Knüpfer bei der Verabredung noch am Telefon gesagt. Doch im Foyer bekommt sie das Grinsen nicht mehr aus ihrem Gesicht. Auf die Frage, ob das am neuen Job liegt, verneint sie nicht, versucht mit Komplimenten für den Gesprächspartner die Frage zu umgehen. „Ich habe meine Kinder mitgebracht“, sagt sie unvermittelt und zeigt auf einen Bilderrahmen mit einem Foto ihrer beiden Töchter, den sie in der Hand hält. „Ich mache es uns mal gemütlich. Die stehen normalerweise auf meinen Schreibtisch, wegen der Atmosphäre.“ Sie bemüht das Wortspiel „großer Bahnhof“ in Bezug auf das alte Bahnhofsgebäude, wo sie seit 15. September für die Freiwilligenagentur des Wartburgkreises arbeitet.