Jobs: Verband sieht Fachkräfteprobleme trotz Wirtschaftsflaute

Erfurt (dpa/th) - Thüringer Unternehmen haben nach Ansicht eines Verbands trotz kriselnder Wirtschaft Probleme, passende Fachkräfte zu finden. "Von den aktuell 15.000 gemeldeten offenen Stellen erfordern 80 Prozent Fachkraftniveau. Gleichzeitig verfügen 40 Prozent der 70.400 arbeitslos gemeldeten Personen über keinen Berufsabschluss", teilte der Verband der Wirtschaft Thüringens (VWT) mit. Je jünger die Arbeitslosen seien, desto höher sei der Anteil ohne Berufsabschluss. Im Freistaat dauere es im Durchschnitt fünf Monate, eine Stelle zu besetzen.