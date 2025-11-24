Der demografische Wandel ist in vollem Gange – und er leert die Werkhallen und Büros. Im Landkreis Schmalkalden-Meiningen ist die Arbeitnehmerschaft im Jahresvergleich um mehrere Hundert Beschäftigte geschrumpft.
Die Beschäftigtenzahlen im Kreis Schmalkalden-Meiningen fallen. 49.109 Einwohner hatten im März einen versicherungspflichtigen Job.
