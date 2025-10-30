Jobs: Herbst belebt Arbeitsmarkt in Thüringen nur leicht

Erfurt (dpa/th) - In Thüringen ist die Arbeitslosenquote im Oktober erneut leicht gesunken, lag aber noch höher als vor einem Jahr. Im Freistaat waren im Oktober 68.671 Menschen arbeitslos gemeldet und damit 409 weniger als im September, aber 1.598 Personen (+2,4 Prozent) mehr als vor einem Jahr, wie die Regionaldirektion Sachsen-Anhalt-Thüringen der Bundesagentur für Arbeit mitteilte. Die Arbeitslosenquote lag im Oktober bei 6,2 Prozent - und damit einen Prozentpunkt höher als im Oktober 2024.