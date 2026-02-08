Geld an Umsetzung im Sommer knüpfen

Hintergrund sind die Auswirkungen des demografischen Wandels, die in Thüringens Kindergärten immer stärker spürbar werden. In vielen Einrichtungen bleiben inzwischen Plätze frei. Um den Effekt abzufedern, hatten im Jahr 2024 noch vor dem Regierungswechsel Linke, SPD, Grüne und die CDU eine Änderung des Personalschlüssels im Kindergartengesetz verabschiedet. Eine Erzieherin muss sich seitdem um weniger Kinder gleichzeitig kümmern, was die Betreuungsqualität verbessern und zugleich Arbeitsplätze erhalten sollte. Für die die Umsetzung bekamen die Träger Zeit bis Ende 2027. Nun soll es schneller gehen.