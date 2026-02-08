Erfurt (dpa/th) - Der SPD-Bildungspolitiker Matthias Hey hat sich für eine schnellere Umsetzung der beschlossenen Verbesserungen bei der Betreuung in Kindergärten ausgesprochen. Derzeit gebe es eine Übergangsfrist bis Ende 2027 für die Einrichtungen, die neuen Vorgaben beim Personalschlüssel zu erfüllen, sagte Hey. Nun sei geplant, die zusätzlichen Landesmittel an eine Umsetzung bis Ende Juli zu knüpfen. "Das sichert den Beschäftigten eine Perspektive", sagte Hey, der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt.