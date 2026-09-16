Jobmotor: Digitale Wirtschaft übertrifft Automobilindustrie deutlich

Digitalwirtschaft wiegt schwerer als der Automobilbau

Damit wiegt das digitale Segment volkswirtschaftlich mehr als doppelt so schwer wie die deutsche Leitbranche Automobilbau, deren Anteil an der Bruttowertschöpfung laut Daten des Statistischen Bundesamtes üblicherweise bei rund 4,5 bis 5 Prozent liegt. Bezieht man neben den digitalen Kernbereichen auch Unternehmen klassischer Sektoren ein, die sich bereits tiefgreifend digital transformiert haben, summiert sich die digital geprägte Wertschöpfung sogar auf über 1,01 Billionen Euro. Das macht mehr als ein Viertel der gesamten Wirtschaftsleistung der Bundesrepublik aus.