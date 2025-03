Mit 35 Ausstellern hat 2010 alles angefangen. Zur nun 14. Auflage des Arnstädter Wirtschaftsfrühlings werden 71 Aussteller erwartet. Und es hätten noch mehr sein können. Doch das gibt der Platz in der Stadthalle nicht her. Auch so erwartet die Besucher am Samstag, 29. März, von 10 bis 14 Uhr ein breites Angebot an Unternehmen, die sich und ihre offenen Arbeitsstellen, Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten vorstellen. Organisiert wird die Messe in diesem Jahr von der Agentur für Arbeit, dem Jobcenter Ilm-Kreis und der Stadt Arnstadt.