Der Freistaat Thüringen sucht weiterhin Lehrer. Erst kürzlich haben Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt und Bildungsminister Christian Tischner (beide CDU) allen Absolventen des Vorbereitungsdienstes eine Stelle im staatlichen Schuldienst in Thüringen angeboten. Der Vorbereitungsdienst stellt die pädagogisch-praktische Arbeit an einer Schule dar und wird mit dem zweiten Staatsexamen abgeschlossen. Für Lehramtsanwärter an Regelschulen, Gymnasien und Förderschulen dauert der Vorbereitungsdienst 24 Monate, für angehende Grundschullehrer 18 Monate. Die jungen Leute sind damit bereits an Schulen tätig, gestalten dort Unterricht und erleben den Beruf hautnah.