Arbeitslosigkeit kann nicht nur finanzielle Sorgen mit sich bringen, sondern auch die Gesundheit belasten. Fehlende Tagesstrukturen, soziale Isolation und Stress beeinträchtigen das körperliche und psychische Wohlbefinden. Um dem entgegenzuwirken, bietet das Jobcenter Wartburgkreis in Kooperation mit den gesetzlichen Krankenkassen das Programm „Teamwork für Gesundheit und Arbeit“ an. Es richtet sich speziell an arbeitslose Menschen und beinhaltet eine Vielzahl an kostenlosen und freiwilligen Gesundheitsangeboten – von Bewegung und Ernährung bis hin zur Stärkung der mentalen Gesundheit. Basierend auf persönlichen Beratungsgesprächen und einer anonymen Onlinebefragung wurden passgenaue Maßnahmen entwickelt: