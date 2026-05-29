Jobaussichten: Thüringer Arbeitsmarkt im Mai stabiler

Erfurt (dpa/th) - Die Arbeitslosigkeit in Thüringen ist im Mai trotz schwacher Konjunktur zurückgegangen. 69.551 Menschen waren arbeitslos, wie die Regionaldirektion der Bundesarbeitsagentur mitteilte. Das waren 1.866 Frauen und Männer weniger als im April - ein Rückgang von 2,6 Prozent. Auch im Vergleich zu Mai 2025 gab es einen leichten Rückgang von einem Prozent. Die Arbeitslosenquote betrug 6,4 Prozent und lag 0,1 Prozentpunkte unter dem Wert von April sowie auf dem Niveau des Vorjahresmonats.