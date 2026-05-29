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Jobaussichten Thüringer Arbeitsmarkt im Mai stabiler

Im Mai war es für junge Arbeitslose etwas leichter, eine neue Anstellung zu finden. Die Zahl der Arbeitslosen sank in Thüringen - doch die Aussichten sind verhalten.

Jobaussichten: Thüringer Arbeitsmarkt im Mai stabiler
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Im Mai weniger Arbeitslose in Thüringen (Illustration). Foto: Patrick Pleul/dpa

Erfurt (dpa/th) - Die Arbeitslosigkeit in Thüringen ist im Mai trotz schwacher Konjunktur zurückgegangen. 69.551 Menschen waren arbeitslos, wie die Regionaldirektion der Bundesarbeitsagentur mitteilte. Das waren 1.866 Frauen und Männer weniger als im April - ein Rückgang von 2,6 Prozent. Auch im Vergleich zu Mai 2025 gab es einen leichten Rückgang von einem Prozent. Die Arbeitslosenquote betrug 6,4 Prozent und lag 0,1 Prozentpunkte unter dem Wert von April sowie auf dem Niveau des Vorjahresmonats.

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"Der Arbeitsmarkt in Thüringen trotzt der wirtschaftlichen Lage", erklärte der Geschäftsführer der Regionaldirektion, Markus Behrens. Erfreulich sei, dass es bei jungen Menschen unter 25 Jahren den stärksten Rückgang der Arbeitslosigkeit gegeben habe. 

Die Arbeitsmarkt-Perspektive für die kommenden Monate bleibe jedoch verhalten. Der Anstieg der Langzeitarbeitslosigkeit gegenüber dem Vorjahr verdeutliche die geringe Aufnahmefähigkeit des Arbeitsmarktes, so Behrens.