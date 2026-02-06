Das sieht alles nicht gut aus, was die Industrie- und Handelskammer da berichtet über die produzierende Wirtschaft in Südthüringen. Über viele Jahre garantierte die recht hohe Industriedichte zusammen mit vielen Arbeitsplätzen in der bayerischen und hessischen Umgebung der Region eine stabile Entwicklung auch auf dem Land und eine für Ost-Verhältnisse sehr niedrige Arbeitslosigkeit. Nun wird der grassierende Abbau von Industrie-Jobs auch hier richtig spürbar.