Wer heute eine Ausbildung oder Weiterbildung plant, hat oft mehr Fragen als Antworten: Welcher Beruf passt zu mir? Welche Zukunftschancen gibt es vor Ort? Im Thüringer Bogen soll nun eine Filmreihe helfen, diese Entscheidungen leichter zu machen. Mehrere regionale Unternehmen haben dafür ihre Türen geöffnet, damit junge Menschen einen realistischen Blick auf Arbeitsfelder werfen können, die für die Region von besonderer Bedeutung sind.