Der Landessportbund und der Landkreis Schmalkalden-Meiningen haben fünf Zella-Mehliser für ihr ehrenamtliches Engagement ausgezeichnet und ihre jahrelangen Verdienste gewürdigt. „Die Auszeichnungen, die im Rahmen der Mitgliederversammlung des Landessportbunds sowie der Ehrenamtsgala des Landkreises Schmalkalden-Meiningen stattfanden, schätzt Bürgermeister Torsten Widder als ein Zeichen der besonderen Anerkennung für die ehrenamtlichen Leistungen der Zella-Mehliser, die sich seit vielen Jahren und Jahrzehnten um ihre Heimatstadt verdient gemacht haben“, heißt es dazu in einer Mitteilung aus dem Rathaus. „Die Stadt Zella-Mehlis spricht den Geehrten ihren ausdrücklichen Dank und die Wertschätzung für ihr Engagement aus“, betont Bürgermeister Torsten Widder.