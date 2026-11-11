Joachim Nagel: Bundesbankchef liest morgens keine Nachrichten aus USA mehr

Riga - Bundespräsident Joachim Nagel hat nach eigenen Angaben seine Morgenroutine geändert - und verzichtet nach dem Aufstehen auf den morgendlichen Blick auf das Nachrichtengeschehen in den USA. "Vor ein paar Monaten war es noch so: Das Erste, was ich morgens tat, war, auf meinem Handy nachzuschauen, was auf der anderen Seite des großen Teichs passiert war. Was im Weißen Haus beschlossen wurde, welche geniale Idee der Präsident über Nacht gehabt hatte", erzählte Nagel bei einer Konferenz der lettischen Zentralbank in Riga.