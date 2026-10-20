﻿ Vogelkundler registrierten am Montag an vielen Orten im Wartburgkreis, Unstrut-Hainich-Kreis und im Kreis Gotha einen ungewöhnlich starken Durchzug von Kranichen. Sehr auffällig war auch der Durchzug im Werratal bei Breitungen (Landkreis Schmalkalden-Meiningen), zumal der Hauptzugkorridor weiter westlich liegt. Über dem Ort wurde in 40 Minuten, zwischen 11.44 Uhr und 12.24 Uhr, insgesamt 16 ziehende Schwärme registriert. Anhand von Fotos zählten Vogelkundler in dem 16 Schwärmen zusammen 1.450 Kraniche aus.