Wer in Gehren einkaufen möchte, hat bald eine zusätzliche Anlaufstelle – und zwar eine, in der Öffnungszeiten keine Rolle spielen: In wenigen Tagen eröffnet in der Schobse‑Stadt nämlich ein neuer 24‑Stunden‑Markt. Betreiber ist Tino Möller, Inhaber der gleichnamigen Fleischerei in Gehren und seit September 2023 bereits Betreiber eines ähnlichen Marktes in Martinroda.