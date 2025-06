Die Jury fällte ihr Votum mit überzeugender Mehrheit. Doch bis das Duo Elisabeth Hart & Rhaban Straumann den Thüringer Kleinkunstpreis 2026 in den Händen hält, dauert es noch eine Weile. Die Übergabe erfolgt erst im nächsten Jahr, am 27. Februar, im Rahmen der 35. Meininger Kleinkunsttage im Volkshaus. Anschließend zeigen Hart & Straumann ein Programm, das einmal mehr von ihrem Können überzeugt. Die beiden agieren mit feinsinniger Satire und sprachlicher Präzision. Die Leipzigerin Elisabeth Hart hat Kabarett im Blut, denn ihr Vater leitete jahrelang die „Academixer“ und schuf mit „Sing mei Sachse“ einen Song, der viele in den 1970ern begleitet hat. Harts Bühnenpartner, der Schweizer Rhaban Straumann aus Olten, hat sich als Schauspieler, Satiriker und Autor einen Namen gemacht. Kluge Sprachakrobatik und feiner Humor zeichnet ihr Zusammenspiel aus. Ihr preisgekröntes Programm „Wollen Sie wippen?“ ist eine kluge Satire über die kleinen und großen Überraschungen des Alltags. Mit minimalistischem Bühnenbild – zwei Stühle genügen – entfalten sie Szenen, die das Publikum zum Nachdenken und Schmunzeln bringen. Die beiden zeigen, dass das Leben voller unerwarteter Wendungen steckt und diese durchaus positiv sein können.