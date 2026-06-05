Ein paar Akkorde genügen. Jemand stimmt an, erst zögerlich, dann mit voller Stimme – und plötzlich singen alle: Wanderer am Wegesrand, Ausflügler auf einer Lichtung, ganze Festzelte. Das Rennsteiglied funktioniert heute vermutlich sogar noch besser als damals, dabei hat das Schifferklavier-Stück schon 75 Jahre auf dem. … auf dem was eigentlich? Auf Notenblatt-Buckel? Egal. Es gehört einfach irgendwie dazu, war einfach schon immer irgendwie da.